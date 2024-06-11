مرتباتهم في القبض بتزيد عن 9000 جنيه!!.. وظائف بنك مصر لحديثي التخرج وفقا لهذه المستندات والشروط المطلوبة

يبحث عن وظائف بنك مصر عدد من الشباب وذلك بعد إعلان البنك عن توفر عدد من الفرص في البنك لحديثي التخرج من دفعات 2020,2021 ,2022، بشرط أن لا تزيد أعمارهم عن 28 عام، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك بشكل مستمر لتوفير الفرص لعدد من حديثي التخرج للعمل في البنك، وهو ما يبحث عنه وينتظره عدد من الشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة.

وظائف بنك مصر

تم الإعلان عن وظائف بنك مصر منذ أيام قليلة، حيث قام البنك بطلب عدد من التخصصات لدفعات حديثي التخرج، وذلك للعمل في المهام التالية في البنك:

من مهام الوظائف المطلوبة القيام بالإشراف على العمليات المصرفية اليومية في البنك، مع الحرص على التركيز والدقة أثناء العمل.

أن يقوم الموظف بمتابعة التنسيق مع الإدارات المختلفة في البنك وذلك ليضمن سير العمل بشكل سلسل والحرص على رضا العملاء.

كما يحتاج البنك إلى مسؤول مختص بالتوفيق والتسوية للمعاملات التي تنشأ في المكتب الأمامي.

أن يلتزم الموظف بالحدود التنظيمية والرقابية التي قام البنك بتحديدها.

الشروط المطلوبة للوظيفة

حدد بنك مصر الشروط التي يجب توافرها في وظائف بنك مصر والتي جاءت على النحو التالي: