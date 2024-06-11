“مبروك للناجحين”.. اسماء الطلبة الاوائل ونتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم اعتماد ورفع نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي، ويستعلم الكثيرون عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية لعام 2024 الترم الثاني الدور الأول، وذلك بعد أن اعتمد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى بنسبة نجاح بلغت 83.77%.

نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية

أعلن محافظ الغربية الأستاذ الدكتور طارق رحمي، أنه اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة، إلى جانب نتائج الإعدادية المهنية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت نحو 83.77%، والتفاصيل كالتالي:

جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، وأشار المحافظ إلى أن نسبة النجاح العامة لطلاب الإعدادية بالدور الأول وصلت إلى 83.77%.

أعلن وكيل الوزارة أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في الدور الأول بلغ نحو 85716 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الناجحين 71734 طالب، بينما بلغ عدد طلاب الدور الثاني نحو 13968.

بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية تقدم لأداء الامتحانات 3511 طالب، نجح منهم 2404 بنسبة نجاح تبلغ 69.6%.

بينما تقدم 177 طالبا لطلاب الإعدادية الصناعية وبلغت نسبة النجاح فيها 89.3%.

بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، فقد تقدم 33 طالب وبلغت نسبة النجاح 97%.

بوابة نتيجة نت محافظة الغربية الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية

يمكنك الاستعلام عن نتائح الإعدادية لمحافظة الغربية، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لموقع نتيجة نت وإختيار محافظة الغربية.

كتابة رقم جلوس الطالب، بعد تحديد المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

الضغط على عرض النتائج.

أسماء الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية لعام 2024

تم الإعلان عن أسماء أوئل طلاب محافظة الغربية 2024، وهي كالتالي: