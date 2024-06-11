توزيع 10 مليون مصرف الرافدين في محفظة هؤلاء فقط!!.. وزارة المالية تكشف عن انـــباء سارة

يحرص مصرف الرافدين على تقديم وتوزيع 10 مليون مصرف الرافدين للكثير من المواطنين العراقيين سواء أكان هؤلاء المواطنين موظفين أو حتى متقاعدين، وقد يصل حجم التمويل حتى 100 مليون دينار عراقي وذلك بحسب المشروع الذي يطلب المواطن من أجله القرض، وبلا شك فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع الاستثمار والعمل الحر في الدولة، وأيضا زيادة فرص الإنتاج وبالتالي نمو الاقتصاد.

توزيع 10 مليون مصرف الرافدين

بعد إعلان توزيع 10 مليون مصرف الرافدين يسأل عدد من المواطنين عن أهم الميزات التي تدفع العميل للحصول على القرض، حيث يعد من أهم هذه المميزات ما يلي:

تتراوح قيمة التمويل ما بين 5 مليون دينار عراقي وتتدرج حتى تصل إلى 100 مليون دينار عراقي.

فترة السداد الخاصة بالتمويل طويلة ومناسبة.

التقديمات للحصول على التمويل يتميز بالسهولة، حيث يتم بشكل إلكتروني.

في حالة أن الشخص الذي حصل على التمويل قد توفي يتم إسقاط الأقساط عن القرض.

الشروط والأحكام تسرى وفقا لما أعلنه المصرف.

شروط الحصول على التمويل من مصرف الرافدين

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن يرغب في الحصول على التمويل الذي يقدمه المصرف ضمن توزيع 10 مليون مصرف الرافدين، وتتمثل تلك الشروط في التالي: