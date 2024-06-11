استمع لتكبيرات الحج وشاهد الحجاج أثناء أداء الفريضة ..عبر تردد قناة الحج

مع اقتراب موسم الحج لعام 1445 هـ، يتزايد شغف المسلمين حول العالم لمتابعة مناسك الحج عن كثب. قناة الحج السعودية تستجيب لهذا الشغف من خلال تقديم تغطية حية ومباشرة لشعائر الحج من الأماكن المقدسة، مما يمنح المشاهدين فرصة لمشاركة الحجاج في روحانيتهم وتجربة دينية استثنائية. سنستعرض فيما يلي معلومات عن قناة الحج وترددها على نايل سات لعام 2024، ونتأكد إذا كانت هناك قناة تحمل هذا الاسم.

تردد قناة الحج عرب سات

يمكنك ضبط تردد قناة الحج على عرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

تردد القناة هو: 12025.

معامل الاستقطاب القناه يكون: عمودي.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

أما بالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو: 4/4.

جوده القناة هي: HD.

تردد قناة الحج نايل سات

من الأشياء الجميلة التي ينتظرها المسلمون بشوق هي سماع تكبيرات عيد الأضحى، وكذلك وقوف الحجاج على جبل عرفات، تقوم قناة “الحج” بتوثيق هذه لحظات أداء فريضة الحج بجودة عالية. للاستمتاع بهذه الشعائر الرائعة، يجب اتباع الخطوات التالية:

تردد القناة هو: 12654.

معامل استقطاب القناة على: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

القناة مجانية تماما.

معامل تصحيح خطأ القناة هو: 6/5.

كيفية تنزيل قناة الحج السعودية 2024