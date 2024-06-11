“حملها وألعب مع أصحابك“ تنزيل فيفا 2024 FIFA على هواتف الآيفون والأندرويد مجانا 100%

تنزيل فيفا 2024، لعبة فيفا هي اللعبة التي تتصدر قائمة أفضل الألعاب الالكترونية المتخصصة في رياضة كرة القدم والأكثر تحقيقا لنسب مبيعات عالية حول العالم، وذلك لأنها تحاكي الواقع بشكل كبير فاستطاعت جذب مئات الملايين من المراهقين والشباب خصوصا المحبين منهم لكرة القدم ونجومها العالميين، فقد استطاعت الشركة المطورة لفيفا أن ترفع من مستوى الجرافيك والرسومات المتحركة والمؤثرات الصوتية لتصبح اللعبة تجسيدا رائعا لملاعب الكرة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة تنزيل لعبة فيفا على الهواتف بمختلف أنواعها.
تنزيل فيفا 2024 للأندرويد
لعبة فيفا من الألعاب السلسة التي يسهل التحكم بها والتفاعل معها، وقد تم على مدار سنوات تطوير اللعبة وحل المشاكل التقنية التي كان تزعج البعض مع عمل تحسينات على اللعبة جعلتها الأفضل، فاللاعب يستطيع تشكيل فريق عالمي والدخول به في منافسات للفوز والحصول على البطولات، وهي اللعبة التي يتنافس فيها الأصدقاء في أوقات فراغهم ويخوضون تحديات ليثبت كلا منهم جداراته وموهبته وقدرته على التفوق، وقد أتاحت الشركة المسئولة عن فيفا إمكانية تشغيل اللعبة على الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات تنزيل فيفا 2024 :
- من الهاتف المحمول افتح تطبيق المتجر جوجل بلاي.
- اكتب في شريط البحث الموجود أعلى الشاشة اسم اللعبة FIFA Mobile 2024.
- ستظهر اللعبة في مقدمة نتائج البحث ادخل اليها ثم اضغط على “تنزيل” أو “install”.
- بعد لحظات قليلة سيتم تثبيت اللعبة على جهازك بنجاح افتحها واستمتع باللعب.
تنزيل فيفا 2024 للآيفون
لعبة فيفا متاح تنزيلها أيضا على الهواتف التي تعمل بنظام IOS ولتنزيل فيفا 2024 على الآيفون اتبع الاتي :
- من الهاتف افتح تطبيق الآب ستور.
- ابحث عن اللعبة عبر محرك البحث الموجود أعلى التطبيق.
- اضغط على “تنزيل” لتثبيت اللعبة على جهازك.
- ستكون اللعبة خلال لحظات موجودة على جهازك.