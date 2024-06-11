“رسميا صدور” رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2024 الصف الثاني عشر بالرقم المدني moe.edu.kw

بعد انتهاء طلاب وطالبات الصف الثاني عشر من امتحانات نهاية العام، ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائجهم في الكويت الخاصة بالامتحانات التي اقيمت في جميع المحافظات في الكويت بشكل عام، ومن المقرر أن تعلن الجهات المختصة هن موعد اعلان النتائج بعد انتهاء اعمال تصحيح الامتحانات بشكل عام، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الاستعلام عن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر في الكويت.

نتائج الصف الثاني عشر في الكويت

وقد أوضحت وزارة التربية الكويتية أن النتائج ستظهر بعد انتهاء عملية تصحيح الأوراق وجمع العلامات، وذلك بعدما انتهى الطلاب في جميع المراحل الدراسية من أداء الامتحانات بشكل عام، ومن المتوقع أن تعلن النتائج بعد ذلك بثلاثة أيام، وتحديدًا في يوم الخميس الموافق 30 من شهر مايو 2024، بعد ذلك، ستتم إضافة النتائج إلى موقع الوزارة وستكون متاحة أيضًا في المدارس للاطلاع عليها، والتي يمكن استخراجها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في الكويت بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة.

الاستعلام عن نتائج الثاني عشر في الكويت

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر بسهولة فور طرحها، وذلك من خلال الخطوات التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل مباشر: