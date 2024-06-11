جميــع ما يخص تحديث واتساب جي بي ضد الحظر مجانا (مميزات حصــرية).. مزايا سرية سابق الكل في امتلاكها

يحظى تحديث واتساب جي بي بشعبية كبيرة حول العالم، حيث يعد هو أول نسخة متطورة من واتساب الرسمي، والتطبيق يحتوي على الكثير من المميزات والإضافات التي حرص مطوريه على إضافتها له، مما جعله مميزا جدا بل وتفوق على واتساب الرسمي، حيث حظي التطبيق بتطورات في الثيمات والألوان والخصوصية، وغيرها الكثير من التطورات التي جعلته ينتشر ويتميز بشكل كبير بين كافة تطبيقات المراسلة.

تحديث واتساب جي بي

بعد القيام بعملية تحديث واتساب جي بي والتي تكون من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بكل جهاز، يكتشف المستخدم أهم المميزات التي يتميز بها التطبيق دون غيره من تطبيقات الدردشات والمراسلات، والتي يعد من أبرزها ما يلي:

التطبيق ضد الحظر فلا يمكن لمستخدمي واتساب جي بي ان يقوم بحظرهم مستخدم آخر على تطبيق واتساب.

إرسال الرسائل الجماعية لأعداد كبيرة تصل إلى 300 شخص.

تفعيل ميزة الرد التلقائي لأي رسائل على التطبيق بكل سهولة مما يوفر على المستخدم الكثير من الجهد والوقت.

يمكن بكل سهولة القيام بفصل الإنترنت عن تطبيق واتساب فقط مع بقاء اتصاله على الهاتف مع باقي التطبيقات، وهذه الخاصية بالتأكيد تزيد من خصوصية المستخدم، وتمنحه الكثير من الحرية.

عيوب تطبيق واتساب جي بي

كما وضحنا أهم مميزات تطبيق واتساب جي بي وذلك بعد القيام بعملية تحديث واتساب جي بي، نوضح لكم أبرز العيوب الخاصة بالتطبيق والتي تتمثل في التالي: