ارتفاع اسعار الاضاحي بتونس لهذا السبب وأهم النصائح عند شراء الأضحية

في الآونة الأخيرة قطاع اللحوم الحمراء في تونس يواجه العديد من الصعوبات، وهذا يعود لانخفاض عدد الماشية نتيجة للارتفاع في تكاليف الإنتاج والأسعار حيث تعود أسباب ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف الأعلاف والجفاف المستمر الذي يعاني منه البلاد لسنوات، وقد دعت بعض المنظمات التونسية هذا العام إلى الامتناع عن شراء الأضاحي بهدف تحقيق توازن في السوق وتعديل الأسعار كما قد حث لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (وهي منظمة غير حكومية)، على إلغاء شراء الأضاحي هذا العام، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

أسعار الأضاحي في تونس 2024

نظرًا لاستفسار جميع المواطنين التونسيين عن أسعار الأضاحي في تونس لعام 2024، قام التجار التونسيون بالفعل بالإعلان عن الأسعار، وهي كما يلي:

حيث يتراوح سعر الخروف الذي يبلغ عمره 6 أشهر بين 800 و1200 دينار تونسي.

يتراوح ثمن البروكس الذي يتراوح عمره بين 12 و18 شهراً ما بين 1600 و2000 دينار تونسي.

نصائح إتباعها عند شراء الأضاحي

هناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها عند شراء الأضاحي في تونس لعام 2024، وتشمل هذه الإرشادات

عند اختيار الأضحية، يجب أن تكون نشيطة وأن يتم تجنب الأضاحي الغير نشطة، كما يجب اختيار الأضحية التي تبدو بصحة جيدة.

ضرورة شراء الأضاحي في وقت مبكر قبل العيد بفترة مناسبة لتجنب دفع أسعار مرتفعة للغاية.

يفضل شراء الأضحية من المزارع بدلاً من الأسواق حيث تكون الأسعار أرخص.

موعد عيد الأضحى 2024 في تونس

يعتمد تحديد موعد عيد الأضحى في تونس على رؤية هلال شهر ذي الحجة، وهذه الرؤية تتم مراقبتها في اليوم التاسع والعشرين من ذي القعدة، ومع ذلك، يمكن الاعتماد على الحسابات الفلكية لتحديد أول أيام العيد ، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 16 يونيو 2024 هو أول أيام عيد الأضحى، بينما ستكون وقفة عرفات في 15 يونيو.

وفي إطار الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة في العالم الإسلامي، تمنح المؤسسات الحكومية إجازة رسمية لمدة أربعة أيام متتالية لجميع العاملين، بدءًا من يوم السبت 15 يونيو يوم وقفة عرفات، وحتى انتهاء فترة العيد.