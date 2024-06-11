“الف مبروك”.. نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا لعام 2024 عبر موقع نتيجة نت برقم الجلوس

وافق المحافظ على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا برقم الجلوس 2024 للترم الثاني منذ قليل في صباح اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري، حيث أوضح أن نسبة النجاح بين الطلاب بلغت 88.37%، وتم تخصيص رابط إلكتروني على البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية عند إعلانها.

نتيجة المرحلة الإعدادية بمحافظة قنا عبر رقم الجلوس على موقع نتيجة نت

بعد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا برقم الجلوس للعام 2024، ظهرت صباح يوم الإثنين الموافق 10 يونيو الحالي، وللحصول على النتيجة نقوم زيارة موقع نتيجة نت وإختيار نتيجة محافظة قنا وإدخال رقم الجلوس، وتم الإعلان أن نسبة النجاح بلغت 88.37%، وتم الإعلان عما يلي:

يبلغ عدد الطلاب هذا العام 52848 طالب وطالبة، وقد حضر منهم 52230، كما أن عدد الناجحين بلغ 46154 طالباً بنسبة نجاح وصلت إلى 88.37%.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية هو 806 طالب، وأوضح أن عدد الذين تقدموا للامتحانات منهم هو 785 طالب، ونجح منهم 712 طالب، مما حقق نسبة نجاح بلغت 88.3%.

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية من الصم وضعاف السمع 35 طالب وطالبة وتقدم جميعهم لأداء الامتحانات، ونجح منهم 32 طالبًا وطالبة، مما حقق نسبة نجاح بلغت 91.4%.

بلغ عدد الطلاب المكفوفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية 8 طلاب، ونجح جميعهم بنسبة نجاح وصلت إلى 100%.

عدد طلاب المرحلة الإعدادية في التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية يبلغ 69 طالب وطالبة، ونجح منهم 65 طالبًا، مما يمثل نسبة نجاح 94.2%.

أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا 2024

جاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية كما تم الإعلان عنها صباح اليوم، كالتالي: