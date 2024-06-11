epedu.gov رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق عبر نتائجنا وموقع وزارة التعليم العراقية بالرقم الامتحاني

تعتبر نتائج الثالث المتوسط في العراق من أهم النتائج التي يتطلبها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية بشكل عام، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول خلال الأيام الأخيرة في جميع المدارس، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب من جانب وزارة التربية والتعليم في العراق، بناءً على الموعد الذي تم الإعلان عنه، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

يمكن لجميع الطلاب الآن الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتيح لك هذا الموقع إمكانية الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر عبر الإنترنت باستخدام اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان، وذلك بعدما يتم إدخال هذه البيانات، على الرغم من عدم إعلان موعد نشر النتائج بشكل رسمي، إلا أنه من المتوقع أن يتم ذلك بمجرد الانتهاء من تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق عام 2024 بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، على أن يتم ذلك باتباع هذه الخطوات: