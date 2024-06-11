بشائر خير! كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي!

نالت أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية أهمية بالغة لدى المواطن العراقي وبالتالي ارتفع معدل البحث لرغبة المواطنين في الاطلاع على كشوفات الأسماء المقبولة في الدفعة الأخيرة، إلا أنه حتى اللحظة الحالية لم تعلن عنها الوزارة بشكل رسمي وجدير بالذكر أن هذه الوجبة لها أهمية بالغة لأنها مخصصة لأصحاب الدخل المحدود حتى يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الأساسية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

جميع مستفيدي الرعاية الاجتماعية بإمكانهم الاطلاع على كشوفات مشمولين الدعم في مختلف محافظات العراق وذلك من خلال منصة مظلتي الرسمية المعتمدة من الوزارة، وعليه فإن خطوات الاستعلام يتم تنفيذها كالتالي:

يتم تسجيل الدخول إلى بوابة مظلتي الرسمية من هنا.

بعد ذلك يتوجه المستعلم إلى تبويب هيئة الرعاية.

في الخطوة التالية ينبغي اختيار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

الانتقال بعدها إلى اختيار المحافظة التي يقيم بها المستفيد.

يظهر نموذج ينبغي تعبئته بجميع البيانات الشخصية منها الاسم ورقم الهوية.

بعد ذلك يتم اختيار أمر البحث.

وبناءً على الخطوات السابقة سيتم عرض الكشوف ثم تنزيلها بسهولة على الجهاز.

في النهاية افتح الملفات ثم ابحث عن اسم المستفيد وانتظر لحظات حتى تظهر نتيجة التقديم إما بالقبول أو الرفض.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الضوابط والمعايير التي ينبغي توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الاستفادة بالدعم، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج مخصص لفئات المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، لذلك نوضح الشروط المطلوبة في الآتي: