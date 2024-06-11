“دلع عيالك بأجمل الأغاني في العيد” تردد قناة وناسة بيبي لولو الجديد 2024 أفضل محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال!

من أكثر الترددات يتساءل عنها الكثيرون هو تردد قناة وناسة بيبي لولو للأطفال، حيث أنها تعد من أشهر قنوات الأطفال التي تتخصص في بث محتوى ممتع ومسلي للأطفال، ولعل ذلك أحد أسباب شهرتها الكبيرة والبالغة إذ تمكنت من تحطيم الأرقام القياسية في نسب المشاهدة وأعداد المشاهدين وأيضًا الكثير من الإحصائيات الأخرى الهامة، وسوف نوضح تردد هذه القناة خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة بيبي لولو للأطفال

تقوم الإدارة بتغيير تردد قناة وناسة بيبي لولو للأطفال كل فترة، وذلك حرصًا منها على تزويد القناة بالكثير من المزايا والتعديلات التي تواكب هذا العصر، وأيضًا حتى تواكب تطلعات جميع المتابعين، ويتمثل تردد القناة الجديد فيما يلي:

تردد القناة: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

جودة البث: SD.

تردد قناة وناسة عبر القمر العرب سات

يمكن للمشاهدين الإستمتاع بمشاهدة تردد القناة الجديد على عرب سات، حيث تم تغيير التردد الخاص بالقناة على هذا القمر، وسوف نوضح لكم التردد على هذا القمر فيما يلي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة البث: HD.

أهم برامج قناة وناسة

تقدم القناة مجموعة رائعة من البرامج الهادفة بجانب الأناشيد والأغاني، وتكون هذه البرامج عبارة عن برامج إبداعية وتعليمية وترفيهية، وسوف نوضح التفاصيل الخاصة بها فيما يلي: