“الرائع على الدوام”.. سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

أطلقت سامسونج قبل فترة جهاز Samsung Galaxy S23 Ultra، وقد حصل الجهاز على انتشار كبير بين المستخدمين نظرا لما يضمه من ميزات وإمكانيات متطورة، تعد شركة سامسونج واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة على مستوى العالم، حيث تعتمد على أحدث التقنيات في أجهزتها، في السطور القادمة سنتناول بالتفصيل مواصفات هذا الهاتف وسعره الحالي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

أعلنت شركة سامسونج العالمية حديثا عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy S23 Ultra، والذي يأتي بمواصفات وإمكانيات متقدمة تجعله هاتف عملي ومريح في الاستخدام وتشمل مواصفات الهاتف ما يلي:

دعم عدد 2 شريحة اتصال من النوع Nano Sim.

يحتوي على ميزة البلوتوث أو الاتصال القريب NFC.

يأتي الهاتف مزود بقلم من نوع S Pen، وله مكان مخصص فيه، وتبلغ سرعته 2.8 ميل في الثانية.

يدعم الهاتف جميع أنواع الشبكات، مما يجعله قابل للاستخدام بغض النظر عن نوع الشبكة.

تبلغ أبعاد الهاتف 8.9×78.1×163.4 ملم.

يبلغ وزنه 233 جرام.

الهاتف مقاوم للماء والغبار، مما يتيح استخدامه لفترة طويلة دون أن يتضرر من الأتربة أو بعد غمره في الماء على عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الهاتف يأتي بأربع نسخ أو إصدارات، وكل منها يختلف من حيث السعة الداخلية والذاكرة العشوائية.

يتميز المعالج بقوته، فهو من نوع Snapdragon 8 Gen 2 المزود بتكنولوجيا Nano 4، بالإضافة إلى وجود معالج رسومي من نوع Adreno 740 في الهاتف، مما يعزز من قوته وأداءه، ويساهم في تحسين جودة الصور والفيديوهات.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

أعلنت شركة سامسونج عن سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra عندما طرح لأول مرة في السوق، حيث يصل سعر بعض هذه الإصدارات بالدولار الأمريكي إلى: