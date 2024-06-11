بدون تشفير .. القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن تعرف على ترتيب المجموعات

يستعد المنتخب السعودي لملاقاة المنتخب الأردني مساء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2024، حيث سوف تقام هذه المباراة المثيرة على ملعب مدينة الرياض، هذه المواجهة تأتي في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، حيث سنذكر القنوات الناقلة لمباراة الأردن والسعودية، وكذلك سنذكر اسم معلق المباراة، إلى جانب ترتيب مجموعة السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والسعودية

تنقل قنوات “SSC” السعودية مباريات المنتخب السعودي داخل السعودية، في حين تبث قنوات “الكأس” القطرية التصفيات الآسيوية.

فيما يتعلق بمباراة السعودية والأردن، سيتمكن الجماهير من متابعتها على قناتي “الكأس واحد HD” و “SSC1”.

كما يمكن لجميع الأفراد مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP من خلال الاشتراك في إحدى الباقات المتوفرة، وتفيد بعض المصادر بأنها قد تقوم بعرض المباراة على قناة الكأس الرياضية القطرية، لكن هذا لم يتم التأكد منه حتى الآن.

من هو معلق مباراة السعودية والأردن

سيقوم فهد العتيبي بالتعليق على المباراة المرتقبة بين المنتخب الأردني والمنتخب السعودي، وسيتم عرض اللقاء على قناة SSC الرياضية السعودية، الجميع يتنبأ بمباراة مثيرة ومليئة بالتحديات بين الفريقين، إذ يسعى كل منهما للحصول على النقاط الثلاث

ترتيب مجموعة السعودية

أن المنتخب السعودي المجموعة يتصدر السابعة في التصفيات برصيد 13 نقطة، بعد أن حقق انتصارات كبيرة على المنتخب الباكستاني بنتائج (4-0) و(3-0).

وعلى المنتخب الأردني بنتيجة (2-0)، وعلى منتخب طاجيكستان بنتيجة (1-0).

كما تعادل مع طاجيكستان خارج أرضه بنتيجة (1-1).