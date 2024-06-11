حقيقة زيادة أسعار شهادات الميلاد: مصدر أمني يكشف ما وراء الستار!

في الآونة الأخيرة تم تداول أخبار حول زيادة رسوم شهادات الميلاد ولكن مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة أسعار شهادات الميلاد، وقد أدت هذه الإدعاءات إلى إثارة جدل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن هذه الشهادات هامة جدًا في تنفيذ العديد من الأمور الرسمية داخل الدولة وبالتحديد للأطفال الذين لم يبلغوا السن القانوني لاستخراج بطاقات الرقم القومي بعد، وسوف نوضح لكم أبرز ما ورد في هذا الخبر وحقيقته خلال مقالنا.

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة أسعار شهادات الميلاد

أكد مصدر أمنى حقيقة زيادة أسعار شهادات الميلاد، حيث أوضح أنه لا يوجد تغيير في الأسعار الرسمية التي يتم تطبيقها داخل جميع السجلات المدنية الخاصة بقطاع الأحوال، وعلى ذلك فإن جميع ما تم تداوله مؤخرًا ليس له أساس من الصحة ويعد من الشائعات المضللة للشعب.

أمور هامة يجب معرفتها عن قطاع الأحوال المدنية

ويجب العلم أن قطاع الأحوال المدنية قد واصل الاستجابة إلى التماسات الحالات الإنسانية لكبار السن والمرضى وذوي الهمم، حيث يتم إيفاد مأموريات لعدد 29 حالة إنسانية في المستشفيات والمنازل، وذلك لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاص بهم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لاستخراج البطاقات وتسليمها لهم.

كذلك يتم مواصلة المأموريات الخاصة بتجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي للأشخاص العاملين وأيضًا المترددين على مجموعة من النوادي الخاصة، وقد إتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لعدد 165 مواطنة ومواطن.

بالإضافة إلى أن المركز النموذجي قد واصل استقبال ذوي الهمم وكبار السن لتلبية جميع احتياجاتهم، مع العلم أنه قد تم تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد 180 مواطنة ومواطن.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية حرصت على تسهيل هذه الإجراءات للمواطنين وذلك في إطار حرصها لإعلاء قيم الحقوق الإنسانية وأيضًا تيسير مختلف الخدمات على جميع للمواطنين.