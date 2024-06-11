وزارة التعليم اليمنية تعلن عن رابط استخراج نتيجة التاسع اليمن 2024

بين القلق والترقب والأمل، ينتظر العديد من الطلاب في اليمن نتائج الصف التاسع، حيث تمثل هذه المرحلة انتقال الطالب من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي، وهي مرحلة هامة في تحديد مستقبله برغم ارتفاع نسبة النجاح ومن المتوقع الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم، السيد طارق العكبري، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك طريقة الاستعلام عن النتائج عبر الهاتف.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع

يستطيع طلاب الصف التاسع في اليمن الاستعلام عن نتائجهم باستخدام الاسم فقط، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمني.

من ثم يتم النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم تحديد الصف التاسع بالاسم.

ثم تحديد العام الدراسي.

من ثم يتم ادخال اسم الطالب بشكل دقيق.

من ثم يتم كتابة رقم الجلوس.

واخيرا يتم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

الاستعلام عن النتيجة عبر الهاتف

لا يقتصر دعم وزارة التربية والتعليم في اليمن على الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عن طريق الإنترنت فقط، بل يمكن للطلاب أيضًا معرفة النتائج عبر الهاتف، والخطوات كالتالي:

إرسال رسالة نصية حيث يقوم الطالب بإرسال رسالة تحتوي على رقم جلوسه إلى الرقم 161.