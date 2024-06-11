results.mlazemna رابط استخراج نتيجة الثالث المتوسط pdf الدور الاول

مع انتهاء امتحانات الثالث المتوسط في العراق لعام 2024، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة نتائجهم التعليمية. تعتبر هذه الفترة حاسمة في مسيرة الطلاب التعليمية، لذا تسعى وزارة التربية العراقية لتوفير طرق ميسرة للاستعلام عن النتائج، بهدف تسهيل الأمور على الطلاب وتقليل القلق حيث يمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي أو موقع نتائجنا الإلكتروني.

استخراج نتيجة الثالث المتوسط

استكمل طلاب الثالث المتوسط امتحاناتهم مؤخراً، ومنذ ذلك الوقت يعيشون حالة من القلق والتوتر بانتظار إعلان النتائج ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني بسهولة، وذلك باتباع خطوات بسيطة تشمل

يجب على الطالب الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا.

بعد ذلك، يجب على الطالب القيام باختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.

ثم يجب على الطالب تحديد قسم “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك، يجب على الطالب اختيار “نتائج الثالث متوسط 2024”.

ثم يجب على الطالب تحديد “نتائج الدور الأول”.

بعد ذلك، يجب على الطالب القيام بتحديد خيار اسم المحافظة التابعة لمدرسة الطالب مثل: “نينوى، كربلاء، بابل، النجف،…”.

ثم يجب على الطالب تسجيل بياناته كالاسم والرقم الامتحاني.

قم بالنقر على كلمة “عرض النتيجة”.

نتائج الثالث المتوسط

نتيجة الثالث المتوسط في العراق هي إحدى المحطات التعليمية المهمة التي تحدد مسار الطالب الأكاديمي في المستقبل. يشكل الثالث المتوسط خطوة حاسمة في حياة الطالب الدراسية، حيث ينتقل بعدها إلى المرحلة الثانوية التي تهيئه للالتحاق بالجامعة أو المعاهد التقنية والمهنية وتتضمن امتحانات الثالث المتوسط مواد دراسية متنوعة تشمل العلوم، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية وغيرها حيث يجتهد الطلاب خلال السنة الدراسية لتحقيق أداء جيد في هذه الامتحانات، حيث تعكس النتائج مدى استيعابهم للمواد وقدراتهم الأكاديمية.