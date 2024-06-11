عرض حلقة صلاح الدين الأيوبي الجديدة.. نزل تردد قناة الفجر الجزائرية الان

قناة الفجر الجزائرية، تمكنت من نقل مكتبة ضخمة من الأفلام والمسلسلات التاريخية التي يعشقها ملايين المتابعين والمشاهدين في مختلف دول العالم، لتقوم القناة بإذاعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل المؤسس عثمان، وغيرها من المسلسلات التاريخية الأخرى التي تقوم القناة بنقلها على مدار اليوم دون توقف، وبجودة عالية يمكنك مشاهدتها دون ملل أو كلل، وفي السطور التالية نوضح لكم تردد هذه القناة.

نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

أما عن المعلومات التي يمكنك اتباعها حتى يتم العمل على تنزيل قناة الفجر الجزائرية ومشاهدة كل ما تقوم القناة بإذاعته على مدار اليوم، يُرجى اتباع الأتي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد يكون 12645.

بينما معدل استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة الفجر فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية استقبال قناة الفجر الجزائرية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة الفجر الجزائرية، ومشاهدة كل ما تقدمه القناة من مسلسلات تاريخية وأفلام عربية وأجنبية مترجمة إلى اللغة العربية على مدار اليوم دون توقف، وفقًا للأتي:-