“السواق المجنون”.. خطوات تحميل لعبة Crazy Taxi النسخة الأصلية 2024

يهتم عدد كبير من الأشخاص بتحميل لعبة Crazy Taxi على الهاتف المحمول من أجل الاستمتاع بالعديد من المميزات، خاصةً أن تلك اللعبة من أكثر الألعاب التي نالت إعجاب عدد كبير من الأشخاص، وذلك لقيام السائق بتوصيل بعض الأشخاص إلى الأماكن التي يرغبون في الوصول لها ولكن إذا لما يقوم بتوصيلهم في الوقت المحدد تبدأ العصبية تظهر على الراكب.

خطوات تحميل لعبة Crazy Taxi 2024

إذا كنت محبي لعبة Crazy Taxi يمكنك الآن تحميلها بكل سهولة على هاتفك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المتجر الذي يخص التطبيقات.

إدخال في مربع البحث اسم اللعبة “لعبة Crazy Taxi”.

حدد اللعبة التي ترغب في تحميلها.

أنقر على أيقونة “تحميل اللعبة”.

الانتظار لبعض الوقت حتى يتم تحميل اللعبة.

افتح اللعبة و ابدأ بالاستمتاع بخوض المغامرات.

مميزات لعبة Crazy Taxi

تتميز اللعبة بمجموعة كبيرة من المميزات، وهذه المزايا كما هي متمثلة على النحو التالي:

تتمتع اللعبة بمجموعة من الدقة والرسومات ذات الجودة عالية.

تضم اللعبة مجموعة من المؤثرات ذات الأبعاد الثلاثية التي تبرز كأنها واقعية.

تحتوي اللعبة على الكثير من السيارات، بالإضافة إلى وجود بعض الدبابات التي يمكن استخدامها في القيادة.

وتوجد مهمة توصيل الركاب داخل مدينة واسعة.

هناك تفاوت بشكل نسبي بين سرعات السيارات في كريزي تاكسي، حيث كلما زادت السرعة كلما قمت بتوصيل الزبائن بسرعة كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك فإن كلما قمت بتوصيل الزبائن في وقتها بسرعة كلما حصلت على أموال أكثر.

مما لا شك فيه أن مثل هذه الألعاب فهي مفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، لما فيها مميزات رائعة، وكل فترة يتم إضافة تحديثات جديدة في اللعبة، لذلك عند تحميل اللعبة فإن هناك عدد كبير من المزايا التي توجد في اللعبة.