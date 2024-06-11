“شوف نتيجتك“ نتائج الصفوف الابتدائية والإعدادية البحرين 

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا رابط الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية والإعدادية البحرين وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور لذلك صرح وزير التربية عن أن النتائج سوف تكون متاحة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، كما أنه صرح أيضا أن بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 81٪ بينما وصلت نسبة في الصفوف الثانوية 96٪ ووجه الشكر لجميع الأشخاص الذين ساهموا في ترقية العملية التعليمية داخل البلاد والتي لها دور كبير في تحقيق تلك النسب.

نتائج الصفوف الابتدائية والإعدادية البحرين

صرح وزير التربية والتعليم في البحرين أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الصفوف الابتدائية والإعدادية البحرين في خلال الساعات القليلة القادمة ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها من خلال اتباع الآتي:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم. ثانيا قم بالتوجه إلى قسم التعليم الموجود على الموقع. ثالثا من قائمة الخدمات يرجى الانتقال إلى قائمة البوابة التعليمية. رابعا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع وهذا من خلال استخدام البيانات المطلوبة. خامسا قم بالدخول على نتائج الصف الذي ترغب في الاستعلام عنه ثم انقر على عرض النتيجة.

موعد فتح التقديم على التظلمات

التظلمات هي من التقنيات التي قامت بتوفيرها الجهات التعليمية وذلك من أجل مساعدة الطلاب في الحصول على درجات ومراجعة الورقة الامتحانية الخاصة بهم، وفقا لما صرح عنه الوزير أنه سوف يتم فتح باب التقديم على التظلمات بعد الإعلان عن النتائج، كما نقل أيضا أنه سوف يتم الإعلان عن خطة البعثات الدراسية في شهر يوليو.