“إذا كنت تبحث عن الأداء والأناقة إقرأ للأهمية”.. مواصفات هاتف Realme X3 Super Zoom أحدث إصدار

أعلنت شركة ريلمي مؤخرا عن هاتف Realme X3 Super Zoom، والذي يعتبر من أفضل الهواتف الموجودة في السوق حاليا، يتميز الهاتف بعدد من المميزات والإمكانيات التي تسهل استخدامه وتجعل تجربته بسيطة وسهلة، بالإضافة إلى ذلك فإن سعر الهاتف يعتبر مناسبا لشريحة واسعة من المستخدمين، وسنناقش بالتفصيل مواصفات وإمكانيات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Realme X3 Super Zoom

أصدرت شركة ريلمي هاتف Realme X3 Super Zoom الذي يتسم بالعديد من المواصفات والإمكانيات التي تجعله هاتفا عمليا وسهل الاستخدام، ومن أبرز هذه المميزات:

الوزن الخفيف حيث يصل وزنه إلى 202 جم.

أبعاد الهاتف المريحة لحمله وإمساكه هي 163.8×75.8×8.9 مم.

جودة الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.6 بوصة.

وبجودة FHD ودقة 2400×1080 بكسل.

يحتوي الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 855 Plus من إنتاج شركة كوالكوم بتكنولوجيا 7 نانومتر، مما يجعله سريع في الأداء عند الاستخدام.

يتوفر الجهاز بكاميرا أمامية مزدوجة، حيث تكون دقة الكاميرا الأولى 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5، بينما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2، توفر الكاميرات الأمامية إمكانيات التصوير السريع للصور والفيديوهات.

يتضمن هاتف ريلمي كاميرا خلفية مكونة من أربع عدسات، حيث تأتي العدسة الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل، في حين تكون دقة العدستين الثانية والثالثة 8 ميجا بكسل، أما العدسة الرابعة فدقتها تصل إلى 2 ميجا بكسل.

سعر هاتف Realme X3 Super Zoom

قامت شركة ريلمي بتحديد سعر هاتف Realme X3 Super Zoom عند طرحه لأول مرة في الأسواق، ويبلغ سعر الهاتف حالياً حوالي 430 دولار، وذلك للإصدار الذي يأتي بمساحة داخلية تصل إلى 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت حاليا، يتوفر الهاتف في السوق بهذا الإصدار فقط، والأسعار حسب أحدث تحديثات في نهاية شهر مايو كما يلي: