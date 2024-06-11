صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في هذا الموعد بقرار من وزارة التربية العراقية

أشتعلت محركات البحث جوجل في الفترة الأخيرة بشكل كبير حول عرض نتائج الثالث المتوسط، التي لم يتبق عليها سوى ساعات قليلة لإعلانها بعد أنتهاء قيد التصحيح والمراجعة التي تستمر إلى فترة من الوقت، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، بما سيتم رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، التي من خلالهما يسهل استخراج النتائج.

عرض نتائج الثالث متوسط وزارة التربية العراقية

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن أوراق امتحانات الثالث متوسط الدور الأول في جميع محافظات العراق، قيد التصحيح والمراجعة التي لم تنتهي بعد، بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة على إعلان جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج والعمل على رفعها في أقرب وقت، بما يتأهل كل طالب وطالبة من الحصول على النتائج والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية داخل دولة العراق.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط

أما عن إجراءات القيام بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة محافظات العراق، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-