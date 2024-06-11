الحلقة الجديدة نزلت.. شاهد مسلسل تل الرياح الحلقة 116 مترجمة قصة عشق وقناة kanal

سوف نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل مسلسل تل الرياح الحلقة 116 وهو من المسلسلات التركية التي لها نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لأنه يتابعه عدد لا حصر له من الأشخاص من مختلف الدول العربية وهذا يعود إلى الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل حيث تدور قصته حول شخصيتين والذين تزوجوا رغما عنهم ولكن سوف تنشأ بينهم قصة حب كبيرة.

مسلسل تل الرياح الحلقة 116

تدور قصة مسلسل تل الرياح حول ديلان وباران الذين تزوجوا بالإجبار وذلك من أجل حل الخلاف الذي كان يوجد بين عائلتهم ولكن مع تطور الأحداث سوف تنشأ بينهم قصة حب كبيرة وذلك بعد أن يتم اختطاف ديلان وسوف يبدأ باران بالبحث عنها واسترجاعها، ومن المقرر أن ذلك الزواج سوف يكون السبب في عودة العلاقات بين العائلتين.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 116

يتم عرض مسلسل تل الرياح يوم واحد في الأسبوع وهذا يوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، ويعرض في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يعرض بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 6.30 مساء وذلك على قناة Kanal 7.

تردد قناة Kanal 7

يمكنك الآن تنزيل قناة Kanal 7 ومتابعة مسلسل تل الرياح وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12059.معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

خطوات تنزيل قناة Kanal 7