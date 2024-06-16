نتيجتــك هُنـــا.. نتائج الصف التاسع سوريا 2024 برقم الاكتتاب

يبحث عدد كبير من الطلاب حول موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا وذلك بعد أن انتهوا من أداء الاختبارات الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن مرحلة التاسع واحدة من المراحل التعليمية الهامة والتي حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات التعليمية المسؤولة، ومن المعروف أنه يتم إجراء الاختبارات من أجل التعرف على مستوى الطالب التعليمي، لذلك قامت الجهات المعنية بإطلاق رابط إلكتروني يساعد جميع الطلاب في مختلف المحافظات الاطلاع على نتائجهم وهذا ماسوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الصف التاسع سوريا

أصبح من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عنها من خلال الإنترنت ولا تكون بحاجة إلى الذهاب إلى المدارس وهذا بمجرد أن تقوم بإجراء التعليمات التالية:

أولا يرجى الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في سوريا. ثانيا من الصفحة الرئيسية يرجى الانتقال إلى قسم النتائج. ثالثا قم بالضغط على خيار نتيجة شهادة التعليم الأساسي. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات والتي يجب عليك إدخالها ومنها: العام الدراسي، المحافظة، رقم جلوس الطالب، اسم الطالب، رقم الاكتتاب. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم السورية أن عملية تصحيح الدرجات مازالت مستمرة ولم يتم الإنتهاء منها ولكن اقترب موعد الإعلان عن النتائج وهذا في خلال الأيام القليلة القادمة، وأكدت على ضرورة الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.