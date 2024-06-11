“الوجبة السابعة قبل العيد؟” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

تعتبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة هي الشغل الشاغل للمواطنين في مختلف المحافظات العراقية، وذلك حيث تأخرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جداً، فكان من المفترض أن يتم إعلان تلك الكشوفات في الأشهر الماضية إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تُعلن عن الأسماء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين في العراق خطوات بسيطة من أجل الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال منصة مظلتي التابعة لها، حيث يتثنى للمستفيدين استخراج أسماءهم فور إعلان صدور تلك الوجبة السابعة، وإليكم مجموعة الخطوات كالآتي:-

أولاً: يجب التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

. أو من خلال الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الإلكترونية. ثانيًا: سجل الدخول إلى المنصة واختر الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات الرعاية الاجتماعية.

ثالثًا: اختر الوجبة “السابعة” وحدد المحافظة التابع لها المستفيد.

رابعًا: أنقر على تحميل الكشوفات أو اكتب الاسم ورقم الهوية الوطنية وانتظر ثواني قليلة ليظهر ما إن كنت من ضمن المشمولين أم لا.

الموعد الرسمي لإعلان الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

حتى الآن لم تحدد وزارة العمل أي موعد رسمي لإصدار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة السابعة، حيث تشير الوزارة إلى أنها تقوم بفرز ومراجعة بيانات المتقدمين وكذلك تنتظر الوزارة التخصيص المالي من جانب المالية العراقية، وفور الانتهاء من إعداد كشوفات المشمولين وتوافر الأموال لتلك الوجبة سيتم إعلان الكشوفات فوراً من خلال الموقع ومنصة مظلتي.