النتائج هسة.. لينك استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق على موقع الوزارة epedu.gov.iq

مع اقتراب انتهاء امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول في كافة محافظات العراق، تبدأ العديد من التساؤلات تتوجه إلى كيفية الاستعلام عن النتائج التي تشمل كافة الطلاب في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن ذلك يأتي بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تشمل أوراق امتحانات الطلبة، فيما أن رفع الكشوفات يكون عبر الموقع الرسمي للوزارة، وفقًا لمجموعة من الإجراءات نشكفها لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في عموم محافظات العراق، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، وفقًا للأتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع وزارة التربية على الإنترنت.

ثم يتم العمل على تسجيل رمز الدخول إلى صفحة الخدمات.

بحيث تتمكن حينها من تحديد الخدمة التي ترغب في تأديتها.

كما يمكنك إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

على أن يتم الضغط على زر “بحث”.

وعندها سيتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها.

نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا الدور الأول

وبكل سهولة أصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات إمكانية التعرف على نتائجهم وتنزيل الكشوفات المعنية بالدرجات عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وفقًا للخطوات التالية:-