رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024…. والشروط اللازمة

يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء عمان بالتعرف على رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024، والتي أعلنت عنه الحكومة العمانية لمساعدة عدد كبير من الأسر لتوفير حياة كريمة وتلبية احتياجاتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024…..

رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024

وأعلنت الحكومة العمانية عن تخصيص رابط للتسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024 وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لصندوق الحماية الإجتماعية 2024 .

ثم اختر قسم المنح والمساعدات.

بعد ذلك اضغط على خدمة منافع الحياة الإجتماعية.

ثم اقتر على زر دعم الأسرة”.

ادخل جميع البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم ارفق الأوراق والمستندات المطلوبة.

واضغط على أيقونة تقديم الطلب.

انتظر حتى يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية بالموافقة أو الرفض.

ما هي شروط القبول في منفعة دخل الأسرة

وأعلنت الحكومة العراقية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على منفعة دخل الأسرة 2024، والتي جاءت كالتالي: