“أخر الأخبار الرسمية” نتائج ثالث متوسط دور أول 2024 بغداد – البصرة – كربلاء وعموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

بحث مكثف من جانب الطلبة والطالبات في عموم المحافظات العراقية حول نتائج ثالث متوسط دور أول 2024 وذلك حيث مر وقت طويل على انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2023، ومنذ الانتهاء وهم في حالة لترقب ظهور النتائج الخاصة بهم من أجل الاستعلام عنها، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم أخر المستجدات والأخبار التي أشارت إليها وزارة التربية العراقية حول ظهور النتائج من الموعد والتفاصيل الأخرى.

نتائج ثالث متوسط دور أول 2024 عموم المحافظات

صرح الأستاذ كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية أن نتائج ثالث متوسط الدور الاول 2024 لا تزال قيد الفحص والتدقيق أي أنه جاري حتى الآن العمل على تصحيح كراسات إجابات الطلاب، وأنه لم يتم حتى الآن إعلان موعد ظهور النتائج وفور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق ومراجعة التصحيح وإعداد كشوفات النتائج سيتم الإعلان من خلال بيان رسمي من وزارة التربية، ولكنه أكد بأن النتائج ستكون متاحه رسمياً بعد عيد الأضحى المبارك، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إعلان النتائج لجميع المحافظات بشكل مركزي أي في وقت واحد، وفور إعلان النتائج ستكون متاحة فوراً عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا التابع لها ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عنها بكل سهولة ودون الخروج من المنزل.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

وعن خطوات استخراج نتائج ثالث متوسط دور أول 2024 لجميع المحافظات العراقية فيمكن من خلال الآتي:-