“شوف وسددها” ur.gov.iq استعلام غرامات المرور في العراق 2024 وشرط السداد

تقدم وزارة الداخلية العراقية، خدمة الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني في جميع محافظات العراق، بما تسمح لكافة المواطنين في التعرف على قيمة الغرامة المنوط سدادها، إضافة إلى التسهيلات التي توفرها بوابة المواطن أمام جميع المواطنين العراقيين، في خدمات الإستعلام والسداد إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان أو مقر، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور في محافظات العراق، والتعرف على قيمة الغرامة المنوط سدادها، كما يلي:-

الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

ليتم العمل على تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من البوابة.

على أن يتم اختيار خدمة “الإستعلام عن غرامات المرور”.

مع إدخال كافة البيانات الخاصة بالمواطن.

إدخال رقم اللوحة ورقم الهوية.

الضغط على زر “بحث”.

حتى يتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامة والتعرف على قيمتها.

ما هي شروط الإستعلام عن غرامات المرور وسدادها؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة المواطنين الذين يقومون بالإستعلام عن غرامات المرور في جميع محافظات العراق، وفقًا للأتي:-