“موبايل حكااااية اشتريه وانساه”.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج بتقنية الذكاء الاصطناعي Samsung Galaxy S24 Ultra

أطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي ويتميز بالعديد من القدرات الحديثة والتقنيات المتقدمة، يدعم الهاتف ميزات الذكاء الاصطناعي مثل ميزة (Circle To Search With Google) و(AI Edit) لتحسين الصور بطرق مميزة و(Instant Slow Motion)، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الهاتف على العديد من المزايا الأخرى التي سنوضحها مع السعر في السطور القادمة.

مزايا ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

نستعرض فيما يلي العديد من مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra:

الشاشة محمية بطبقة حماية كبيرة الحجم بمساحة 6.8 بوصة، وبشكل الثقب في منتصفها.

وتأتي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X.

بسطوع قوي يصل إلى 2600 شمعة.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية تحتوي على أربع عدسات، الأولى بدقة 200 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.7، الثانية بدقة 50 ميجا بكسل، الثالثة بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4، والرابعة كاميرا الزاوية العريضة بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2.

تم إصدار ثلاث نسخ من الهاتف، النسخة الأولى تأتي بذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، النسخة الثانية بذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، والنسخة الثالثة بذاكرة تخزين تصل إلى 1000 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.

مستشعر البصمة وخاصية الـ Face Unlock.

بطارية 5000 مللي أمبير.

وبقوة شحن 45 وات.

أبعاد الهاتف هي 79×162.3×8.6 ملم.

ويبلغ وزنه 233 جرام.

مقاوم للماء والغبار.

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

الأسعار بحسب أحدث التحديثات في نهاية شهر مايو هي كما يلي: