شفرات جاتا سان اندرس 2024 وطريقة تحميلها 2024 GTA San Andreas

لعبة جاتا سان اندرس 2024 تعد من أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم، وتعتبر الشفرات أو الأكواد التي يتم استخدامها داخل اللعبة من الأدوات الهامة التي يبحث عنها اللاعبون حيث تمنح هذه الشفرات العديد من المزايا التي تساعد اللاعبين على تحقيق أهدافهم بيسر وسهولة، مثل منحهم صحة كاملة أو قوة تحمل كبيرة، الهروب من الشرطة، وامتلاك الأسلحة والمعدات الضرورية لإنجاز المهام.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

شفرات جاتا سان اندرس 2024 تعتبر من الأساسيات التي يحتاجها كل لاعب لتجربة لعب ممتعة ومثيرة. فمثلاً،

للحصول على صحة كاملة يمكنك استخدام الكود BAGUVIX

وللحصول على حماية مضاعفة سواء من المال أو الصحة يمكنك استخدام كود HESOYAM.

وإذا كنت ترغب في الحصول على كمية لا نهائية من الأكسجين، يمكنك استخدام الكود CVWKXAM

ولزيادة معدل الأدرينالين يمكن استخدام كود ANASEONGLASS.

يمكنك أيضاً امتلاك جسم قوي من خلال إدخال كود BUFFMEUP

والاستمتاع بخاصية إلغاء مطاردة الشرطة باستخدام كود TURNDOWNTHEHEAT.

وإذا كنت ترغب في كسب أعلى نسبة من الجاذبية يمكنك استخدام كود Helloladies

ولتسريع الحركة استخدم كود SPEEDITUP

ولإبطاء الحركة استخدم كود SLOWITDOWN

وأخيراً، للحصول على قوة تحمل كبيرة يمكنك استخدام كود VKYPQCT.

تحميل لعبة جاتا سان اندرس 2024

يمكن تحميل لعبة جاتا سان اندرس 2024 بسهولة من خلال المتجر الإلكتروني على هاتفك. فقط تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت، ثم ادخل إلى المتجر وابحث عن اللعبة وقم بتثبيتها. بعد ذلك، استمتع بتجربة اللعبة المثيرة.

على الأندرويد:

افتح متجر Google Play.

ابحث عن “Grand Theft Auto San Andreas”.

تأكد من اختيارك للإصدار الأصلي للعبة من Rockstar Games.

اضغط على زر التثبيت.

على الايفون: