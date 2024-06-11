جوائز فخمة بدون شراء.. شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 dkhoonemirates

على جميع الراغبين في التسجيل داخل مسابقة العطور، يجب البدء في معرفة شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية، وتلك الشروط يجب على الجميع معرفتها حتى يتم البدء في التسجيل بداخلها، وتعد تلك المسابقة هي عبارة عن إحدى المناسبات التي تقدمها شركة دخون الإماراتية، والتي من خلالها تقدم العديد من المواهب المدفونة في عالم العطور، والفائزين في تلك المسابقة يحصلون على جوائز قيمة جدا، يمكن معرفتها من خلال متابعة السطور القادمة.

شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية

قبل البدء في التقديم إلى المسابقة يجب معرفة شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية، وتلك الشروط تم توضيحها إلى جميع الراغبين بالتقديم إليها، لذا فإنها جاءت عبارة عن الآتي:

يجب على المشترك الراغب بالتقديم إلى المسابقة أن يكون حامل الجنسية الإماراتية وأن يكون مقيم بشكل دائم في الإمارات.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وذلك حتى يتمكن من الانضمام إلى المسابقة.

على الفرد الراغب بالانضمام إلى المسابقة أن يكون ضمن المتابعين لدى صفحة المسابقة على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة.

يجب أن يتم إرسال كافة الأوراق والمستندات اللازمة، والتي تثبت هوية الفرد الشخصية.

الجوائز في مسابقة دخون

تتمكن مسابقة دخون الإماراتية من تقديم الكثير من الجوائز القيمة والباهظة إلى الفائزين بها، حيث من أبرز الجوائز التي قدمت عبر السنوات الماضية هي كالآتي: