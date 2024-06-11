جوائز فخمة بدون شراء.. شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 dkhoonemirates

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
جوائز فخمة بدون شراء.. شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 dkhoonemirates
شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية

على جميع الراغبين في التسجيل داخل مسابقة العطور، يجب البدء في معرفة شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية، وتلك الشروط يجب على الجميع معرفتها حتى يتم البدء في التسجيل بداخلها، وتعد تلك المسابقة هي عبارة عن إحدى المناسبات التي تقدمها شركة دخون الإماراتية، والتي من خلالها تقدم العديد من المواهب المدفونة في عالم العطور، والفائزين في تلك المسابقة يحصلون على جوائز قيمة جدا، يمكن معرفتها من خلال متابعة السطور القادمة.

شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية

قبل البدء في التقديم إلى المسابقة يجب معرفة شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية، وتلك الشروط تم توضيحها إلى جميع الراغبين بالتقديم إليها، لذا فإنها جاءت عبارة عن الآتي:

  • يجب على المشترك الراغب بالتقديم إلى المسابقة أن يكون حامل الجنسية الإماراتية وأن يكون مقيم بشكل دائم في الإمارات.
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وذلك حتى يتمكن من الانضمام إلى المسابقة.
  • على الفرد الراغب بالانضمام إلى المسابقة أن يكون ضمن المتابعين لدى صفحة المسابقة على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة.
  • يجب أن يتم إرسال كافة الأوراق والمستندات اللازمة، والتي تثبت هوية الفرد الشخصية.

الجوائز في مسابقة دخون

تتمكن مسابقة دخون الإماراتية من تقديم الكثير من الجوائز القيمة والباهظة إلى الفائزين بها، حيث من أبرز الجوائز التي قدمت عبر السنوات الماضية هي كالآتي:

  • من أبرز الجوائز التي يحصل عليها الفائز هي ساعة روليكس، والتي تعد من أغلى الساعات حول العالم.
  • يتمكن الفائز من الحصول على زيارة مجانية للمعالم السياحية المتوفرة في دبي.
  • يمكن تقديم سيارة مرسيدس إلى الفائز، وتلك السيارة تأتي من نوع بنز.
  • قد يحصل الفائز في مسابقة دخون الإماراتية على هاتف من نوع آيفون 14 برو ماكس.
  • يتم تقديم أيضا جوائز نقدية باهظة جدا إلى الفائزين تبدأ من 100000 درهم للفائز الأول، بينما الفائز الثاني يتمكن من الحصول على 50000 درهم.
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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