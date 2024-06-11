بزيادة 100 ألف دينار ….. تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر يونيو 2024 …والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر يونيو 2024، والذي من المقرر أن يتم صرفه خلال الأيام القليلة المقبلة، كما بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن حقيقة الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية للمتقاعدين خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر والشروط التي أعلنت عنها الحكومة العراقية للحصول على الزيادة المقررة.

شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يونيو 2024

حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الزيادة الجديدة والتي من المقرر إضافتها على رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024 والتي جاءت كالتالي:

ألا يتجاوز راتب المواطن المستحق للمعاش مبلغ بقيمة 1000.000 دينار عراقي.

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

لا يقل عمر المتقاعد عن 60 عام.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وأعلنت وزارة المالية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024، وإليكم الخطوات ……