“شوف هُنا“ جدول سير امتحان البكالوريا 2024 بالجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر بالإعلان عن جدول سير امتحان البكالوريا وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب، ووفقا لما نقلته الجهات التعليمية المسؤولة أنه تم استرجاع النظام السابق وهو الاختيار من بين موضوعين والمدة المحددة هي ثلاثون دقيقة ونقلت أيضا أن الجهات المسؤولة تسعى نحو وضع مواضيع مناسبة للوقت المحدد، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول سير امتحان البكالوريا

سوف نوضح لكم في السطور التالية جدول سير امتحان البكالوريا:

يوم الأحد الموافق 9 من جوان سوف يتم عقد امتحان اللغة العربية وأدابها في جميع الشعب، وسوف يتم عقد امتحان مادة القانون لشعبة تسيير واقتصاد، بالإضافة إلى عقد امتحان مادة التربية الإسلامية لجميع الشعب.

يوم الإثنين الموافق 10 من جوان سوف يعقد امتحان الرياضيات لجميع الشعب، بالإضافة إلى عقد اللغة الأجنبية جميع الشعب ماعدا شعبة اللغات الأجنبية.

يوم الثلاثاء سوف يتم عقد امتحان الفلسفة في كل من شعبة آداب وفلسفة واللغات الأجنبية والفنون، بالإضافة إلى عقد امتحان اللغة الفرنسية لجميع الشعب، وامتحان مادة علوم الطبيعة والحياة لكل من شعبة علوم تجريبية والرياضيات، وامتحان اللغة الفرنسية لجميع الشعب ما عدا شعبة اللغة الأجنبية.

إجراءات سير امتحان البكالوريا

قامت التربية الوطنية والتعليم بتحديد مجموعة من الإجراءات التي يجب على الطلاب الالتزام بها وهي: