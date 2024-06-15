موعد صرف معاشات المتقاعدين 2024 بالجزائر ورابط الاستعلام عن الزيادة

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد صرف معاشات المتقاعدين في الجزائر وذلك لأنه اقترب عيد الأضحى المبارك ويرغب الجميع في شراء المستلزمات الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن معاش التقاعد يعتبر من المعاونات المالية التي تقدمها الحكومة بشكل شهري لفئة كبار السن الذين توقفوا عن العمل بسبب العمر وذلك من أجل توفير حياة أفضل لهم، كما أن يعد رسالة شكر أيضا وهذا على مجهودهم الذي بذلوه، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

معاشات المتقاعدين

يجب العلم أنه يتم صرف المعاشات والمنح داخل الجزائر في الفترة التي تتراوح ما بين يوم 16 وحتى يوم 26 من كل شهر ميلادي وهذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره ولكن بمناسبة عيد الأضحى المبارك قام الصندوق الوطني بالإعلان عن تغيير موعد الصرف وذلك بشكل استثنائي ليكون بداية من يوم 11 من جوان ويستمر حتى يوم 14 من جوان، وهذا القرار يخص جميع المنح التي تقدمها الحكومة أيضا للأسر المعوزة وذوي الهمم داخل الدولة، يجب العلم أنه سوف يتم صرف المعاشات بالزيادة التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة.

رابط الاستعلام عن معاشات المتقاعدين

عند الاستعلام عن معاشات المتقاعدين يجب إجراء الخطوات الآتية: