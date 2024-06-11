نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا جميع المحافظات

ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول، والتي أكدت وزارة التربية العراقية أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، وأضاف مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الطلاب سوف يمكنهم الإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق من خلال الرابط الرسمي التي أعلنت عنه الوزارة ، والذي سوف نتعرف عليه بالتفاصيل خلال السطور الآتية:

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أن الطالب يحق له تقديم اعتراض على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024، بعد الإطلاع على النتيجة بعشرة أيام فقط ويقوم الطالب بالتقديم على الاعتراض في المدرسة التابع لها ويتم تخصيص لجنة متخصصة للإطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بصاحب الإعتراض ، وإعادة توزيع الدرجات مرة أخرى وفي حالة وجود خطأ في تجميع الدرجات يتم إضافتها للطالب.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

وأكدت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ، وإليكم الخطوات ……