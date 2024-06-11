umbrella اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي “كشوفات pdf”

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة وتحديداً قبل حلول عيد الأضحى المبارك والذي يحتاج للكثير من المصاريف لشراء اللحوم ومسلتزمات العيد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ، فتابعونا …….

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال منصة مظلتي حيث تسعى الحكومة العراقية على تسهيل الكثير من الخدمات الالكترونية للمواطنين في العراق، وتوفير الدعم الكافي والوافي للكثير من الأسر العراقية الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وإليكم خطوات الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية على الإنترنت.

أو زيارة منصة مظلتي.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك اضغط على الوجبة المراد الإطلاع عليها.

ثم انقر على تحميل الكشوفات .

انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد .

إذا لم تتمكن من العثور على اسم المستفيد يجب إنتظار تحميل باقي الكشوفات.

كما أضاف وزير العمل العراقي خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية عن أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أنه لم يتم الموافقة فقط إلا على الأشخاص التي انطبقت عليها الشروط الآتية:…..

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية