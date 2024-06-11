“الحق قدم قبل العيد” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر وزارة القوى العاملة

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أكثر الأمور التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية خلال الساعات الأخيرة وتحديداً مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي يلزم له العديد من المصاريف لشراء اللحوم ومستلزمات العيد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والتي تعد من أهم المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة أكبر عدد من المواطنين الذي تأثر دخلهم اليومي أو الشهري بسبب قرارات حظر التجوال التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، إلا أن الوزارة أعلنت أن الرابط غير مفعل في الوقت الحالي ومن المقرر أن يتم تفعيل الرابط خلال الأيام القليلة المقبلة وإليكم خطوات التسجيل ……

زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل اسم المواطن والرقم القومي ورقم الموبايل .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على “ارسال”.

في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية مكتوب فيها موعد ومكان صرف المنحة .

أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة

وأعلنت وزارة القوى العاملة إلى أن المواطن يمكنه صرف منحة العمالة الغير منتظمة من خلال عدة أماكن تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس، وهي: