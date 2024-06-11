“هتحصل على كوينز مجاني”.. خطوات تحديث لعبة بيس 2024 على جهازك

يرغب عدد كبير من الأشخاص في تحديث لعبة بيس 2024 من أجل الاستفادة من الكوينز المجاني، وكما نعلم أن بيس من أهم الألعاب التي عشقها عدد كبير من المستخدمين، وذلك لأن كل تحديث جديد يضيف عدة مزايا يستمتع بها المستخدم عند تحميل اللعبة، بالإضافة إلى ذلك فإنها من الألعاب الواقعية التي يعيش داخلها المستخدم دون أن يشعر بأي وقت.

تحديث لعبة بيس 2024

تحديث لعبة بيس 2024 يتم من خلال السير على بعض الخطوات، وهي تكون كالتالي:

الذهاب إلى متجر آب ستور أو متجر بلاي.

إدخال اسم اللعبة في خانة البحث من أجل البحث عنها.

التصفح بين الألعاب الظاهرة أمامك واختر اللعبة الأصلية.

اضغط على أيقونة “تنزيل اللعبة”.

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة على هاتفك.

بعد انتهاء عملية البحث أدخل إلى اللعبة لخوض المباريات والاستمتاع بكافة مميزات اللعبة.

طريقة شحن الكوينزات في لعبة بيس أي فوتبول 2024

تعتبر الكوينزات من أشهر العملات الافتراضية التي يتم الاستعانة بها في اللعبة، حيث يمكن الإستفادة بها من خلال رفع طاقة اللاعب، وأيضا لشراء الأشياء:

في البداية الدخول إلى الصفحة الرسمية للعبة بيس أي فوتبول.

الضغط على خيار “شحن كوينز”.

لا بد من إدراج البلد التي تنتمي لها.

حدد أفضل طريقة للسداد.

إدراج رقم المعرف في داخل اللعبة.

إدخال الفئة التي ترغب في الحصول عليها.

في النهاية قم بالضغط على أيقونة “دفع”.

ومن خلال تحديث لعبة بيس 2024 بإمكان لمستخدمي اللعبة بناء فريق أحلامهم باستخدام المدربين أو اللاعبين المتاحة أمامهم، كما يمكنهم اللعب أمام الذكاء الاصطناعي بالتالي تزداد مهارات مستخدمي اللعبة، كما أن اللعبة ضد الذكاء يزيد من قدرة المستخدم على التعود على اللعب بشكل جيد، لذلك عند خوض مباريات قوية أمام فرق أوروبية يجعلك تنافس بقوة.