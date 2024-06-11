شاهد الآن أقوى أحداث.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 على قناة الفجر الجزائرية ومترجم hd على قصة عشق

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164، يعد المسلسل التركي قيامة عثمان من الأعمال الناجحة جداً التي حققت شهرة واسعة على مدار الأربعة سنوات الماضي، حرصت شركة الإنتاج على طرح موسم كل عام وتم انطلاق الموسم الخامس من المسلسل منذ عدة أشهر في أكتوبر 2023 وسط حالة من الترقب والانتظار، وكانت بداية الموسم قوية للغاية وشهدت الأحداث تطور كبير جعلت نسب مشاهدة المسلسل ترتفع وتصل الإيرادات لملايين من الملايين،

يتنافس قيامة عثمان مع عدة مسلسلات تاريخية جديدة لكنه نجمة لامعة بينهم ويتربع على الساحة، صناع العمل يبذلون أقصى جهد في تصوير المشاهدة ورغم صعوبتها إلا أن الصورة النهائية تخرج للجمهور المتابع بشكل أفضل، كما تم التصوير في عدة مناطق تركية وتحديداً المناطق الجبلية لتقريب الأحداث للجمهور المشاهد للاستمتاع بالتفاصيل، تابعوا معنا للتعرف على تفاصيل جديد من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

يتابع ملايين الأشخاص من شتى دول العالم مسلسل قيامة عثمان من بداية عرض الموسم الأول وحتى الموسم الخامس الذي وصل حتى الحلقة 163 وجاري رفع الحلقة الجديدة رقم 164، ولذلك ترتفع مؤشرات البحث عن موعد عرض الحلقة والقنوات الفضائية التي تقوم بعرضه من أجل ضبطها على الجهاز، مسلسل قيامة عثمان يعرض بشكل حصري وهو نسخة اولى لم يعرض من قبل وهو تكملة للمسلسل السابق أرطغرل الذي تم عرضه منذ ست سنوات وكان لمدة 5 مواسم متتالية، وتدور قصة المسلسل حول تأسيس الدولة العثمانية والصراعات بين المغول والصليبيين والبيزنطينية وهذا الأحداث تحديداً في عهد عثمان أرطغرل القرن 13.

موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم 5 ح164

على عدة قنوات مختلفة وفي مواعيد محدد يذاع المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان :.

أولاً يعرض المسلسل على ATV التركية يوم الأربعاء 8 مساءً بتوقيت السعودية.

ويذاع المسلسل على قناة اليرموك الأردنية يوم الخميس.

كما يعرض المسلسل الواحدة صباحاً على موقع النور والموقع الشهير قصة عشق.

وتشاهدون المسلسل يوم الخميس على قناة الصعايدة وقناة مصر ام الدنيا وقناة الفجر الجزائرية الحادية عشر مساءً.

مدة الحلقة الواحدة لمسلسل قيامة عثمان تصل حتى 120 دقيقة.

تردد الفجر الجزائرية الناقلة المؤسس عثمان

تعمل قناة الفجر الجزائرية بكفاءة عالية وبشكل مجاني وتبث كامل طاقتها من القمر الصناعي نايل سات ويمكن تنزيلها عند إضافة الرموز التالية:.