افضل الأدعية في يوم عرفة وموعد عيد الاضحى ووقفة عرفات في جميع الدول العربية 2024

نظرا لأهمية يوم عرفة العظيم فقد وردت عدة أحاديث تظهر فضل هذا اليوم ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)، ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويقي من الذنوب في السنة القادمة بإذن الله، ولذلك أكتر المسلمين يفضلون صيام يوم عرفة تقربا إلى الله ورجاء في عفوه ورضاه وغفرانا لذنوبهم.

من افضل الادعية في يوم عرفة

جاءت أحاديث وأدعية عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم عرفة، ونذكر منها مايلي:

جاء دعاء يوم عرفة كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) (موطأ مالك).

حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في يوم عرفة، وقد جاء في السنة النبوية دعاء يوم عرفة وهو: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).

ماذا تقول في يوم عرفة

يمكن استثمار دعاء يوم عرفة من خلال الإكثار من الدعاء بشكل عام، حيث يمكن لكل شخص أن يدعو بما يشاء، وسوف نذكر بعض الأدعية المستحب ذكرها في يوم عرفة وهي كما يلي:

اللهم في يوم عرفة اجعل قربنا منك كبيرا ولا تملأ قلوبنا إلا بحبك، وارزقنا شرابا سائغا من يد نبينا، واهدنا إلى الفردوس الأعلى، واجعل القرأن شفيعا لنا، ولا تردنا خائبين يا رب العالمين.

اللهم امنحنا رؤية سيدنا محمد، اللهم امنحنا رؤية وجهك الكريم وأدخل السرور على قلوبنا بالنظر إليك، يا حي يا قيوم.

اللهم اجعلنا من الذين تكتبهم من عتقائك من النار والمقبولين لديك. اللهم ارزقنا البركة في كل أمور حياتنا، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.

موعد عيد الاضحى ووقفة عرفات 2024

وقفة عرفة تعتبر الحج الأكبر وتفيد الحسابات الفلكية أن عيد الأضحى يصادف 16 يونيو، وبناء على الحسابات الفلكية فإن بداية شهر ذي الحجة لعام 1445هـ سوف تكون يوم الجمعة، الموافق 7 يونيو 2024 وتكون وقفة عرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وعيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ يوافق الأحد 16 يونيو 2024م.