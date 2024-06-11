ثبتها حالاً.. تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024 على نايل سات تكبيرات العيد ومناسك الحج على مدار 24 ساعة

هناك اهتمام كبير بالبحث عن تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024 التي تشارك في نقل الشعائر الدينية لمناسك الحج لموسم 1445-2024، ينتظر المسلمين قدوم تلك الفرحة من العام للعام، حيث يستمتع الكبير والصغير بسماع التكبيرات ومشاهدة مناسك الحج عندما يؤدي حجاج بيت الله الحرام المناسك، وبعد أيام قليلة نستمتع جميعاً برؤية الحجاج على جبل عرفات وهم يؤدون المناسك الأخيرة ويعتبر هذا المشهد الأعظم التي تقشعر له الأبدان وتخفق له القلوب فرحاً وتشوق لزيارة بيت الله الحرام،

ويتمنى المسلمين جميعاً أنهم يكونا مع هؤلاء الحج ويدعون الله كثيراً أن ينعم عليهم بزيارة عاجلاً أم غير أجلاً، ولذلك لقناة لبيك اللهم لبيك دور كبير ويتصدر اسمها محركات البحث على جوجل ويتساءل الكثير عنها عبر مواقع التواصل لضبطها، لذا ترقبوا الفقرات التالية من المقال تجدون تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024

تتمتع القناة بأقوى إشارة على نايل سات لذلك تعمل بدون توقف على مدار 24 ساعة ولا تحتاج إلى دفع اشتراك كونها مجاني ويأتي تردد القناة على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12654 – 10922.

استقطاب: أفقي .

معدل ترميز: 27500 ·

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناة لبيك اللهمك لبيك على الجهاز

أصبحت عملية تنزيل قناة جديدة على الجهاز لا يتطلب منك أن تقوم بالذهاب إلى متخصصة برمجه لكي يقوم بضبط القنوات على جهازك، وهذا لأن هناك طرق سهلة للضبط اليدوي لا تكلفك أي شئ وكل ما عليكم اتباع ما يلي:.