“حضر نفسك ” تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2024-2025 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2024-2025، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 في جميع محافظات الجمهورية، وبدأ أولياء الأمور في البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2024-2025 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ……

تنسيق الثانوية العامة 2024-2025

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الثانوية العامة 2024-2025، والذي يتم الإعلان عنه طبقاً لتسب نجاح الطلاب في جميع المحافظات وعدد الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالمدارس ، والتي توقع عدد كبير من القيادات التعليمية أن تكون كالآتي:

تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة يتوقع أن يكون 245 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة من المتوقع أن يكون ما بين 218 و 225 درجة .

تنسيق محافظة الاسكندرية يتوقع أن يكون 227 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة أسوان 215 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الإسماعيليلة يتوقع أن يكون 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية يتوقع أن يكون 225 درجة.

وأخيراً تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية من المتوقع أن يكون بين 235 درجة حتى 240 درجة.

نصائج مهمة قبل اختيار المرحلة الثانوية

في نفس التوقيت من كل عام قد يحتار عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في إختيار المدرسة الثانوية وتحديد الشعبة أو التخصص المناسب للطالب، ويجب على الطالب وولي الأمر أن يتقنوا الإختيار كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب وتحضير الأوراق المطلوبة للتقديم والتي تتضمن الآتي:

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة