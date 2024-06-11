اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024 …. التموين تكشف التفاصيل والفئات المستحقة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024، خبر تصدر عدد كبير من المواقع الالكترونية ولاقى اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع الأزمة الإقتصادية التي يمر بها عدد كبير من المواطنين بسبب غلاء أسعار المواد والسلع الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رد وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024 …..

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة عن حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور “علي المصيلحي” أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن هذا الخبر غير صحيح بالمرة وأنها مجرد اشاعات وليس لها أي أساس من الصحة، وأنه في حال الإعلان عن أي قرار سوف يتم الإعلان عنه إما على الصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت أو من خلال القنوات الفضائية المتخصصة.

رد وزارة التموين على خبر الإضافة

وتحدث “المصيلحي” عن أزمة ارتفاع الأسعار في مصر مؤكداً أن سبب الأزمة هو الحرب الروسية على أوكرانيا ثم حرب غزة ، وأضاف إلى أن الوزارة تسعى دائماً على ضبط الأسعار في الأسواق المصرية لمساندة المواطن المصري ومساعدته في التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وناشد “المصيلحي” في نهاية حديثه جميع المواقع الالكترونية بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تتسبب في حالة من الجدل بين المواطنين في الشارع المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.