الدفعة الأخيرة pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 بالرقم الوطني عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024، رغم ان فترة انتظار تأخرت كثيراً على اعلان كشوفات الدفعة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية إلا أن المواطنين لديهم أمل بإقتراب موعد الصرف، حيث وردتنا أخبار جديدة فيما يتعلق بموعد الصرف والسبب الرئيسي وراء تأخر اعلان الكشوفات، في أحدى اللقاء للدكتور أحمد الأسدي عبر شاشة قناة السومرية العراقية كشف بأن الوزارة لا علاقة لها بتأخر صرف المستحقات النقدية من الدفعة السابعة،

بل تحاول أن تتقدم بطلب لوزارة المالية ومجلس الوزراء لسرعة التوقيع على الموازنة المالية لبدء عملية الصرف، وقد تم تحويل جميع المستندات الرسمية للتصويت عليها من البرلمان لتعجيل الصرف نظراً لاحتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة وغلاء الاسعار، اليوم نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

قبول المتقدمين في الرعاية الاجتماعية ينر بعد مراحل المرحلة الأولى عند التسجيل الإلكتروني، حيث تقوم الجهة المختصة بمراجعة وفحص البيانات، والخطوة الثانية عند مراجعة المستندات الورقية التي تقدم بها المواطنين للاستفادة بالدعم، كما يتم عمل بحث اجتماعي للمتقدمين للتأكد من شروط الاستحقاق المعلن عنها، ولذلك اعلن النتائج يتأخر كثيراً ومن المقرر أن الكشوفات الأولى من الوجبة الأخيرة يتم الإعلان عنها قريباً بعد صرف الموازنة المالية فلا داعي لأي قلق.

لينك الاستعلام عن المشمولين بالدفعة السابعة

خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رابط إلكتروني من أجل رفع النتائج لتسهيل الامور على المتقدمين لاستخراج أسمائهم دون الذهاب إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية والبدء الاستعلام يرجى اتباع ما يلي:.