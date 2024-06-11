الان شوفها!!.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة 2024.. اتقبلت

اقترب موعد صدور الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بعد أخر تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في سبيل أن يتم الإعلان عن كشوفات هذه الوجبة في أقرب وقت، مع العلم أن البرنامج يعتبر من أهم وأبرز البرامج الداعمة للعديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، بما يسمح لهم في التعرف عن ما إذا تم قبولهم في الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية أم لا، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة، التي نكشفها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.

ما هي كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة؟

ويمكنك الإطلاع على كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة التي سيتم العمل على إطلاقها في أقرب وقت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل كافة المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

يمكن في البداية الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم العمل على “تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمنح”.

مع تحديد برنامج “الرعاية الاجتماعية بعد ذلك.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالرعاية الاجتماعية في العراق.

ليتم تنزيل جميع الكشوفات التي تشمل المقبولين في الوجبة السابعة عند ظهورها.

هل يتم صدور الوجبة السابعة قبل عيد الأضحى؟

إلى الأن لم يتم صدور أي قرارات أو بيانات جديدة تُفيد بصدور الوجبة السابعة قبل عيد الأضحى المبارك، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم الكشف عن جميع الكشوفات التي تشمل أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية خلال الفترة القادمة.