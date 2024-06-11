WhatsApp العادي يُثير الغضب من جديد!!.. أصدقائك هيشوفك في تحديث واتساب الجديد.. شكلك هتفارق التطبيق

يعتزم تطبيق واتساب على إطلاق تحديث جديد قد يكون مثير للجدل في العديد من الأوقات، خاصة وأن البعض لا يرغبون في مثل هذا التحديث، وهو ما سيمكن المستخدمين في التعرف على حالة نشاطك ما إذا كنت متصل قبل قليل أم لا، إضافة إلى أن هذا التحديث أثار جدلاً وتفرقة بين ملايين المستخدمين، لكون البعض يرغب فيه لبعض المهام ومعرفة ما إذا الشخص يرى الرسائل المرسلة أم لا، والبعض الأخرى لا يرغبون في مثل هذا التحديث، لحماية خصوصيتهم بشكل كبير.

تحديث واتساب الجديد

وأكد موقع ” WABetaInfo”، أن التحديث الجديد لواتساب يكشف ما إذا كنت “متصل مؤخرًا” أو “أون لاين” بين قائمة الأشخاص المتاحين والنشطين على الواتساب لكل مستخدم، بما يحمل غضب لمن يحبون الخصوصية ويرغبون في الهدوء التام دون الظهور على التطبيق، مما يستهدف هذا التحديث زيادة المعدلات الخاصة بالمحادثات الجديدة عقب إظهار المستخدمين النشطين، لكافة من يقوم بحفظ أرقامهم.

مميزات وخصائص واتساب الجديد

ويحمل التحديث الجديد بعض المميزات والعيوب التي سيتم طرحها في الأيام القليلة المقبلة، حتى أنه يكون تحديث اختياري لمن يرغب في الحصول عليه، ومن الممكن لا يتم تنزيل هذا التحديث إذا لم ترغب في ذلك، حتى أنه لا يُظهر كافة المستخدمين المتصلين بالإنترنت في اللحظة ذاتها أو المحددة، وعليه فوجب التنبيه بأن هناك بعض التحديثات التي على إثرها يتم الاحتفاظ بنسخة تلقائية عند العمل على تنزيل التحديث الجديد.