الاردب بكام ربنا يستر.. سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 مع بداية التعاملات في الأسواق المحلية

رائج الآن على جوجل سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، يعد سعر الأرز الشعير واحد من الموضوعات التي ينشغل بها الكثير من الأشخاص، وأن الأمر المعروف أن الأسعار الفترة الأخيرة كانت غير مستقرة تماماً تشهد ارتفاع ملحوظ ثم تتراجع بشكل تدريجي، وهذا ما يسبب للتجار خسائر كبيرة لأنهم يقومن بشراء السلع المختلفة وكميات كبيرة من الأرز الشعير وتخزينه لتعطيش السوق ولكن تحدث مفاجأة تقلب لهم الأمور رأساً على عقب عندما تتراجع الأسعار وتكون الخسائر كبيرة،

الأرز الشعير سلعة ثمينة لا يمكن الاستغناء عنها كونها ضمن السلع الأساسية، ومع بداية حصاد الأرز الشعير يبدأ المزارعين في التعاقد مع التجار والشركات من أجل الشراء، وتقوم الشركات بتحويل الأرز الشعير إلى الارز المنقى الأبيض وتختلف الأسعار حسب النوعية وحسب نسبة الكسر، اليوم نتعرف على كافة التفاصيل فيما يتعلق سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.

سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024

هناك تراجع في سعر الأرز الشعير مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 11-6-2024، حيث تراجع الطن نحو 600 جنيه دفعة واحدة وتأتي الأسعار الجديدة في الأسواق على النحو التالي:.

طن الأرز الشعير الحبة العريضة في الأسواق اليوم الثلاثاء 16 ألف جنيه.

كما وصل سعر طن الأرز الشعير حبة رفيعة 15 ألف جنيه.

بينما يسجل اليوم سعر طن الارز الأبيض حبة عريضة 25 ألف جنيه.

وسجل طن الأرز الأبيض حبة رفيعة 23 ألف جنيه.

أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم للمستهلك

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن توفر السلع الاساسية بأسعار مخفضة في الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين وتأتي الأسعار للسلع اليوم على النحو التالي:.