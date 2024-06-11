هسة يا طلاب.. رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول الان بعد انتهاء التصحيح 2024.. نتيجتك بسرعة  

لاقت عمليات البحث قبولاً كبيرًا حول نتائج الثالث متوسط الدور الأول، التي أصبحت من أكثر المواضيع في دولة العراق، حتى أن هذه النتائج تمثل أهمية كُبرى للعديد من الطلاب التي يصل عددهم لأكثر من نصف مليون على مستوى الدولة، ويرغبون في الإطلاع عليها ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وكشفت وزارة التربية العراقية عن إمكانية الإطلاع على كافة الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات داخل دولة العراق، التي ستكون في الفترة القليلة القادمة، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا للخطوات الأتية:-

في البداية يتم الدخول لموقع نتائجنا.

ثم يُرجى تحديد المحافظة المقيم بها الطالب بعد التوجه إلى صفحة النتائج.

على أن يتم إدخال الرقم الإمتحاني الخاص بالطالب.

ثم يتم الضغط على زر “تنزيل”.

وعندها سيتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط.

استعلام نتائج الثالث متوسط على موقع وزارة التربية

أما أن الوزارة وفرت إمكانية الإطلاع على نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر موقعه الرسمي، لسهولة الإطلاع على النتائج، وفقًا للخطوات الأتيه:-