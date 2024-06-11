“استقبلها الآن وسلي أطفالك” تردد قناة كراميش على جميع الأقمار وبجودة HD

من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من الأمهات هو معرفة تردد قناة كراميش الفضائية لذا هناك بحث يومي عنها عبر الإنترنت، فهي تعتبر من أبرز قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم العديد من أغاني الأطفال المسلية والممتعة، كما تقدم القناة برامج تعليمية وترفيهية مفيدة للأطفال، وتعمل القناة بصورة مجانية على مدار اليوم دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة جيدة مما جعلها من أفضل قنوات الأطفال في وقت قصير ويتابعها العديد من الجمهور، واليوم من خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم تردد قناة كراميش عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات تابعوا معنا.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

قنوات الأطفال بصفة عامة لها أهمية كبيرة عند الأطفال وقناة كراميش بصفة خاصة من أفضل قنوات الأطفال التي يتابعها العديد ونجد الكثير من الأمهات يبحثون عن معرفة التردد لتنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم ويمكن تنزيل القناة عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة: 11429.

معامل تصويب الخطأ: 4/3

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش 2024 عبر عرب سات

يمكنك عزيزي القارئ تنزل قناة كراميش على جهاز الرسيفر عبر قمر عرب سات الصناعي عن طريق إدخال البيانات الآتية:

التردد الجديد هو: 11390.

معامل تصويب الخطأ :3/4 الاستقطاب: افقي

الترميز: 27500.

مميزات قناة كراميش 2024

حققت قناة كراميش نجاح كبير خلال فترة قصيرة وذلك بسبب المميزات العديدة التي تميزت بها من أبرزها مايلي: